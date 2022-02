Radikální rozhodnutí tenisového krále: Očkování? Radši obětuju grandslamy, říká Djokovič

"Rozhodnutí, která mají vliv na mé tělo, jsou pro mě důležitější než tituly nebo cokoli jiného. Snažím se být v souladu se svým tělem, co nejvíce to jde," uvedl Djokovič. "Vždy jsem se hodně zajímal o zdraví, duševní pohodu či výživu," připomněl bělehradský rodák. Dodal, že na jeho rozhodnutí neočkovat se mělo částečně vliv i to, jaký pozitivní dopad na jeho kariéru měly změny stravy a spánku.

Z Austrálie byl Djokovič definitivně vyhoštěn poté, co ministr pro imigraci Alex Hawke zrušil jeho víza kvůli obavám, že by tenistova přítomnost v zemi mohla povzbudit odpůrce očkování. V rozhovoru s BBC nicméně Djokovič odmítl nálepku antivaxera. "Nikdy jsem nebyl proti vakcinaci. Ale vždy jsem podporoval svobodu vybrat si, co si dáváte do svého těla," řekl jeden z nejlepších tenistů historie, jenž byl očkován v dětství.