Dojemné loučení Sestini Hlaváčkové: Budu se usmívat na všechny strany a možná ukápne i nějaká slza

V prvním kole Prague Open duo H+H vyřadilo krajanky Miriam Kolodziejovou a Anastasii Detiucovou, proti Murrayové a Katoové však za 55 minut prohrály. "Jsem strašně šťastná, že jsme to v té tmě dohrály. Myslím, že jsme to odehrály s hezkým pocitem. Ano, prohrály jsme, ale je co oslavovat. Turnaj jsme zahájily krásným zápasem v pondělí a teď to ukončily. Děkuji ještě jednou Lucce, že do toho šla, že ten turnaj obětovala i s vidinou, že nebudu úplně ready. Nakonec jsme to odehrály dobře," řekla Hlaváčková.