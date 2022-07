Tolik lidí mi po porážce ještě negratulovalo, divila se Havlíčková. Rady přihazuje i Štěpánek

„Určitě mi nikdy negratulovalo tolik lidí po tom, co jsem prohrála, to je novinka," líčila s úsměvem Havlíčková, jejíž duel proti druhé hráčce WTA se natáhl na 74 minut. Domácí teenagerka v něm proti Kontaveitové dokonce zahrála i tři esa, což je do budoucna její velká zbraň.

„To bylo dobrý, ale není to jen o esech. Samozřejmě to udělá to radost, ale pokud bych uhrála víc bodů, kdyby to ona zkazila, tak by to bylo samozřejmě lepší," tvrdila Havlíčková, která před zápasem necítila nervozitu ze střetu s výjimečnou soupeřkou, ale na kurtu zřetelně poznala kvality nesmírně účelně hrající Estonky.