Sedmnáctiletá Havlíčková se do druhého kola podniku WTA dostala poprvé v kariéře. Od finalistky loňského Turnaje mistryň Kontaveitové ji v žebříčku dělí 785 míst, nicméně začala bojovně. Ve třetí hře ale přišla o podání, zatímco rodačka z Tallinnu nezaváhala.

Rozhodnutí padlo v osmé hře třetího setu, poté co Hibinová získala brejk na 5:3. Při jejím servisu pak měla Krejčíková čtyři brejkbolové příležitosti, znovu ale neuspěla. Obhájkyně titulu v utkání využila 7 z 22 šancí na brejk a udělala osm dvojchyb.

"V těch dospělých je to určitě mé největší vítězství v kariéře. Vyhrála jsem nějaké turnaje, ale to byly ITF. Tohle je WTA, téhle výhry si proto cením nejvíc. Navíc je to proti hráčce z první stovky, což se mi ještě nepodařilo," řekla na tiskové konferenci Nosková.