Halepová promluvila o kolapsu a ukončila sezonu. Podstoupila plastiku nosu

Aktuální světová devítka se na svém twitterovém účtu také rozepsala o tom, jak těžkým psychickým obdobím si letos prošla a jakou roli v něm sehrál její nový kouč Patrick Mouratoglou.

Její trable vyvrcholily nečekaným krachem ve druhém kole French Open s Číňankou Čang, po němž psychicky zkolabovala.

„Už jsem několikrát říkala, že v únoru jsem byla velmi blízko rozhodnutí skončit s tenisem. Nevěřila jsem, že mám ještě sílu vrátit se zpátky do top 10. Prošla jsem si řadou úzkostných okamžiků a měla jsem za to, že bych to měla zastavit, protože je to emočně nezdravé," rozepsala se.

„Pak jsem měla to štěstí, že jsem se dostala do akademie Patricka Mouratogloua, kde se mi znovu vrátila vášeň pro tenis. Byla jsem naprosto otevřená všemu, co mi říkal a dělala jsem to naplno. Cíl byl jasný. Dala jsem si rok na to, abych se vrátila do Top 10. Bylo to těžké období, protože si vždy dávám na sebe velký tlak a tím, že jsem měla u sebe nejlepšího kouče, tak se tlak na výsledek ještě zvýšil," pokračovala.

„To vyvrcholilo panickou atakou v Paříži. Cítila jsem, že zrovna na Roland Garros bych měla zahrát dobře a zúročit to, na čem jsme pracovali. Neunesla jsem tlak a zhroutila jsem se," přiznala.

Mouratogloua žádala o delší volno, odpočinek a trpělivost z jeho strany, s čím prý renomovaný kouč jednoznačně souhlasil. „A pak jsem hrála svůj nejlepší tenis v životě. A za pouhé dva měsíce jsem byla v top 10. Cíl byl splněn," zdůraznila 30letá Rumunka.

Její problémy ale nejspíš sahaly i daleko mimo kurt. Rumunská bulvární média hojně rozebírala krach jejího manželství s miliardářem Tonim Iurucem necelý rok po svatbě. Zároveň se spekulovalo, že za rozpadem manželství je právě Mouratoglou, psalo se i o údajném romantickém vztahu mezi koučem a svěřenkyní.

Ce spune Patrick Mouratoglou despre relația sa cu Simona Halep: ”Ea a decis să meargă cu mine sută la sută” https://t.co/0qRqZn9ESp — Marian Popescu (@MarianP02503343) September 14, 2022

Každopádně forma Halepové šla ve druhé části sezony strmě vzhůru. Zahrála si třeba semifinále ve Wimbledonu či Bad Homburgu a v srpnu vyhrála štědře dotovaný turnaj v Torontu.

Do US Open šla z pozice velké favoritky, jenže vypadla hned v prvním kole s Ukrajinkou Dariou Snigurovou.

„Zjistila jsem, že jsem mentálně totálně vyčerpaná. Roky jsem měla problémy s dýcháním, které se zhoršovaly a na radu lékařů jsem se rozhodla pro operaci. Cítila jsem, že nastal čas to udělat, a to i pro mě jako člověka. Nechala jsem si totiž nos upravit i po estetické stránce. To už jsem chtěla dávno, protože jsem svůj nos neměla vůbec ráda," přiznala tenistka.

Ostatně to není poprvé, co zaměstnala plastického chirurga. Na začátku kariéry si nechala výrazně zmenšit prsa, která jí podle vlastních slov při tenisu překážela.