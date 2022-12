Drsné podmínky, výhružky násilím, hlad. Becker promluvil o pobytu ve vězení

Pětapadesátiletý Becker přiznal, že po příjezdu do věznice ve Wandsworthu se obával útoků jiných vězňů. "Ty mraky filmů, které jsem kdy viděl, tomu moc nepomohly," řekl bývalý první hráč světa, který byl později přeložen do věznice Huntercombe. Výhrůžky skutečně přišly, ale pomohli mu tři zkušení spoluvězni, kteří se do věci vložili.