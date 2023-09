Eso! A další! Soupeře jsem deptal a rozložil, líčil Menšík po oslnivé premiéře

„Kuba má velké sebevědomí, ale vždycky to musí být podložené výsledky,“ řekl kapitán Jaroslav Navrátil, který dal Menšíkovi možnost ukázat se proti Srbsku i ve dvouhře. V předchozích zápasech se Španělskem a Jižní Koreou už se prostějovský tenista podepsal spolu s Adamem Pavláskem pod dvě české výhry body ve čtyřhrách.

„Debly mi určitě pomohly. Tenhle povrch je hodně specifický, na něčem takovém jsem ještě nehrál. Je to hodně rychlé na dřevěném podkladu, ale jak jsme s Adamem hráli oba dny, tak jsem byl na tenhle povrch už úplně adaptovaný,“ líčil Menšík v pozápasovém rozhovoru pro Českou televizi.

Kapitán Navrátil se občas nevěřícně podíval na českou lavičku, jejíž členové se museli usmívat, jakým stylem debutant válcuje o patnáct let staršího soupeře. Srb, jehož tým měl už před utkáním stejně jako Česko zajištěný postup na finále do Malagy, od začátku nepůsobil nějak zapáleným dojmem. Záhy taky zjistil, že uhrát něco proti Menšíkovi v tomto rozpoložení bude složité. Jestli měl nějakou víru v obrat, tak velice rychle vyhasla.

„Rozhodující byl dobrý servis. Šlo vidět ke konci, že jsem ho tím deptal a úplně jsem ho rozložil. Jak si v závěru stoupal na ty servisy dost nesmyslně, tak ho to určitě štvalo, tohle bylo hodně důležité,“ hodnotil vítěz, který měl úspěšnost prvního servisu 78 procent, zahrál jedenáct es a nepovolil Lajovičovi ani jeden brejkbol. Sám pak proměnil tři z pěti a šel přijímat gratulace.

„Na ty moje returnující gamy se to tam skvěle sešlo, pomohlo štěstíčko a všechno se přiklánělo na mou stranu. Jsem rád, jak to dopadlo,“ líčil letošní účastník třetího kola US Open, kam prošel z kvalifikace.