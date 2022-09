Federer odehraje poslední zápas kariéry po boku Nadala

"Jsem šťastný, že to sehraju tady v Londýně. Toto místo pro mě bylo výjimečné, možná s Wimbledonem nejvíc speciální. Sehrál jsem tu řadu zápasů a několikrát vyhrál. Pasuje to dohromady. Vždycky jsem si zde užíval podporu fanoušků," řekl osminásobný wimbledonský vítěz Federer webu soutěže.

"Bude to šílené, ale krásné. O to víc, když budu mít po boku Novaka, Rafu a Andyho. Skoro to vypadá, že jsem to tak zorganizoval, ale není to pravda. Jsem rád, že všichni mají chuť hrát," řekl Federer o dlouholetých rivalech. Ke kapitánu Borgovi vzhlížel od dětství. "To, že bude Björn na lavičce u mého posledního zápasu, také hodně rezonovalo. Díky tomu, že budu mít u sebe všechny tyhle kluky, nebudu se cítit při odchodu sám," doplnil Federer.