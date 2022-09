Oznámení o konci kariéry? Omyl, takhle to nemělo být, vysvětluje Federer

"Ten poslední set proti Hurkaczovi, když jsem zjistil, že už to nejde, že je hotovo, to byly asi nejhorší okamžiky mé kariéry. Od té doby jsem věděl, že se pohybuju na hodně tenkém ledě," popisovala legenda.

Poté se podrobil už své třetí operaci těžce zkoušeného pravého kolena s vírou, že se ještě jednou na dvorce pokusí vrátit. "Doufám, že si tady jako aktivní hráč ještě zahraju. Chybí mi to," prohlásil během letošního ročníku při slavnostním ceremoniálu oslav 100 let otevření centrálního kurtu.

Jeho přání se mu již nesplní, ani třetí operace totiž problémy nevyřešila. "V koleni se mu zase objevila voda. V ten moment se rozhodl, že už tohle nechce podstupovat, že už je z toho prostě unavený. Udělal pro návrat naprosto vše, co bylo v jeho silách, ale nevyšlo to. Je to škoda, ale nic nejde dělat věčně, muselo to přijít," popsal Federerovy trable jeho kouč Ivan Ljubičič.