Rozhodl se vší silou napálit míček do své lavičky, jenže vůbec nebral v potaz dobrovolníky, kteří se pohybovali v jeho blízkém okolí. Jeden z nich tak málem schytal odražený míček přímo do obličeje. Nebýt jeho pohotové reakce, byl by Rubljov diskvalifikován. Takhle to schytala jen dobrovolníkova kšiltovka a on mohl dál v klidu upravovat dvorec.