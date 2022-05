Před nástupem hráček na kurt vykukoval kouč Krejčíkové Aleš Kartus z útrob stadionu a zjišťoval stav. Slyšel, jak zpola zaplněnými ochozy vibruje hlasitá muzika od dýdžejů sedících hned za kurtem. Krejčíkovou se Šwiatekovou pak vítala píseň Rock This Party (Everybody Dance Now) v podání francouzského hudebního producenta a DJ Boba Sinclara a rappera Big Aliho.