"Teď je to trochu hořké, protože to byl velmi těžký duel. Ale to, že se mohu nazývat grandslamovou finalistkou, je celkově úžasný úspěch. Je to také velká motivace, abych na sobě dál pracovala a měla šanci hrát o tyhle velké tituly znovu," řekla Karolína Muchová.

Šestadvacetiletá rodačka z Olomouce hodnotila svůj vstup do utkání jako pomalý. Postupně se ale snažila střídat rytmus hry a dostat rozjetou favoritku z tempa. To se jí povedlo a utkání vyrovnala. "Ve třetím setu nebyl rozdíl tak velký. Obě jsme měly šance, jen já jsem je nevyužila tak dobře jako ona," líčila Muchová, která vedla 2:0 a 4:3 s brejkem.

Foto: Lisi Niesner, Reuters Karolína Muchová se povzbuzuje ve finále French Open

Myšlenky na triumf tou dobou neměla. "Ne, to ne. Soustředila jsem se na dobrý servis, abych si pomohla k rychlým bodům, ale nešlo to tak, jak jsem si plánovala. Iga odehrála na returnu neskutečné gamy. Nekazila a nedala mi lehký bod," podotkla česká tenistka. "Jsem smutná, protože to bylo strašně blízko. Cítila jsem, že je to fakt kousíček. Byl to můj největší zápas a já tu koncovku nezvládla. Ale když se na to kouknu z větší dálky, je to skvělý výsledek," uvedla hráčka, která se posune ve světovém žebříčku ze 43. na 16. místo.

Po utkání se při ceremoniálu a potlesku fanoušků neubránila slzám. Dočkala se také gratulace od osmnáctinásobné grandslamové vítězky ve dvouhře Evertové. "Řekla mi opravdu milá slova. Ani je nebudu říkat, protože nevím, jestli by si to přála. Nechám si je pro sebe. Musím ale říct, že po těch dvou náročných týdnech jsem celkem vyčerpaná. A když vám všichni tleskají, bylo to hodně emotivní," uvedla hráčka I. ČLTK Praha. Místo pro novou trofej za účast ve finále ještě vymyšlené nemá.

Vystoupení na Roland Garros si užila o to více, že ji po celou dobu podporovali z hlediště i rodiče. Těm původně zařizovala letenky tak, aby stihli utkání 1. kola se světovou osmičkou Řekyní Marií Sakkariovou. Jejich pobyt v Paříž se ale příjemně protáhl. "Jsem strašně ráda, že to se mnou zažili a podporovali mě. Určitě na tom něco je, že tu byli a dařilo se mi. Je to super."

Na kurtu fanouškům slíbila, že se vrátí ještě silnější. Totéž zopakovala i mezi novináři. "Určitě to tak cítím. Dnešní zápas a celkově dva týdny mě dost motivují a ukázaly mi, že můžu hrát s těmi nejlepšími. Už v semifinále jsem měla skvělý zápas a teď jsem byla blízko vítězství proti světové jedničce, která je na antuce nejlepší. Nebylo to klišé. Jsem připravená se pustit zase do práce a makat, abych tyhle výsledky zopakovala," ujistila.

Přestože během turnaje měla potíže s nachlazením a v semifinále ji braly křeče, nechtěla se ke zdravotním omezením vracet. "Nerada se lituju a vymlouvám na tyhle věci. Je pravda, že jsem přijela na turnaj trochu nemocná. Poté mě to malinko skolilo, ale vždy jsem zvládla odehrát zápasy poměrně dobře. Věděla jsem, že musím hrát rychlejší tenis, protože jsem měla potíže s dýcháním, jak mi to leželo na průduškách. Nerada ale tyhle věci rozebírám, protože se mi přeci jen podařilo dojít tak daleko. Klidně bych byla takhle nemocná každý turnaj," řekla s úsměvem.

Výkony na antuce, která není jejím oblíbeným povrchem, ji navnadily před travnatou částí sezony. Ta bude vrcholit od 3. července ve Wimbledonu. "Na trávu a rychlé povrchy se těším, mám je určitě radši. Ale je hezké vědět, že umím hrát dobře i na antuce," uvedla Muchová.

Foto: Clodagh Kilcoyne, Reuters Karolína Muchová blahopřeje své polské přemožitelce Ize Šwiatekové po finále French Open