Nadal narazí v nedělním finále na Nora Caspera Ruuda. Osmý tenista žebříčku ATP porazil Chorvata Marina Čiliče 3:6, 6:4, 6:2, 6:2 a zahraje si první grandslamové finále v kariéře. Do rozhodujícího zápasu turnaje "velké čtyřky" se dostal jako první Nor v historii.

"Jsem smutný. Opravdu moc. Saša hrál neskutečný turnaj. Je to super kolega na okruhu a vím, jak moc usiluje o to, aby vyhrál grandslam. Teď jsem si jistý, že vyhraje nejen jeden, ale mnohem víc grandslamů," řekl Nadal na kurtu.

"Byl to velmi těžký zápas. Hráli jsme ho tři hodiny, a ještě jsme ani nedohráli druhý set. To mluví za vše. Když (Zverev) hraje na této úrovni, je to velká výzva. V tuhle chvíli je ale těžké cokoliv říkat, když utkání skončilo kvůli zranění. Takhle postoupit nikdy nechcete," doplnil španělský tenista.

Vyrovnaný boj pokračoval i ve druhé sadě, v úvodu si oba hráči vyměnili při jedné hře až 44 úderů. Také druhý set mířil do zkrácené hry, když však Zverev zahrál ve 12. gamu vítězný míček, podvrtl si bolestivě kotník a musel na ošetření do zázemí. Později se vrátil na kurt o berlích a zápas vzdal.

Nadal se stal druhým nejstarším finalistou Roland Garros. Starší byl jen sedmatřicetiletý Bill Tilden v roce 1930. Španěl se navíc na okruhu ATP dostal do svého 130. finále v kariéře. Více účastí mají na svém kontě jen Jimmy Connors (164), Roger Federer (157) a Ivan Lendl (146). Zároveň se Nadal probojoval do třicátého grandslamového finále v kariéře. Více jich nastřádali pouze Federer s Novakem Djokovičem (31).

"Zahrát si finále (s Nadalem) je neuvěřitelné. On je dokonalým příkladem, jak byste se měli chovat na kurtu. Nikdy jsem ještě proti němu nehrál, ale už se nemůžu dočkat. Patřil vždy k mým idolům. Je to skvělé načasování," řekl Ruud, který v minulosti trénoval v Nadalově akademii na Mallorce.

Vítěz US Open z roku 2014 Čilič zaznamenal postupem do semifinále svůj nejlepší výsledek na Roland Garros v kariéře. Je to však jediný grandslamový turnaj, kde se nedostal do finále. Utkání bylo ve třetím setu na čtvrt hodiny přerušeno kvůli protestující ekologické aktivistce, která se v tričku s nápisem "zbývá nám 1028 dní" připoutala k síti.