"Dal jsem do toho všechno. Vím, že bych mohl hrát lépe. Ale jsem hrdý, jak jsem bojoval až do posledního míčku. Měl jsem šance. Nevyužil jsem je. To je celé. Rafa si postup zasloužil," zhodnotil duel současný tenisový král, který však může s jistotou počítat s tím, že nejpozději 13. června o svůj výsostný post přijde a spadne na třetí místo.

O tom, v jakém to bude pořadí, se rozhodne právě na probíhajícím French Open. Zverev se pocty tenisového krále dočká v případě, kdy celý turnaj vyhraje, zároveň by si tak připsal svůj první grandslamový titul kariéry. Jestli by Němec padl ve finále, posunul by se ze současného třetího místa na své životní druhé.