Nadalovy porážky na French Open? Den, kdy pro něj tenis ztratil smysl, i těžký návrat po zranění

Psal se rok 2005, když se na French Open poprvé objevil osmnáctiletý mladík Rafael Nadal. Od té doby odehrál na pařížských kurtech 115 zápasů, během kterých získal ohromujících čtrnáct titulů. Jen čtyři ročníky, do kterých nastoupil, nekončil s Pohárem mušketýrů nad hlavou. Postarali se o to dva soupeři - dvakrát Novak Djokovič a jednou Robin Söderling. Až na jeden příklad to však bylo za specifických okolností.

Foto: Yves Herman, Reuters Zápis do historie. Španělský tenista Rafael Nadal vyhrál počtrnácté v kariéře Roland Garros. Foto : Yves Herman, Reuters

Článek Čistě matematicky je pravděpodobnost porážky Rafaela Nadala na Roland Garros lehce přes dvě procenta. Antukový král, který bude těžko v historii někdy překonán, vyhrál na pařížských kurtech 112 zápasů, jen ve třech odcházel z dvorce jako poražený. Své soupeře španělský démon často ničil způsobem, kterým dováděl k úžasu nejen je, ale i fanoušky a tenisové odborníky. Svůj čtvrtý pařížský titul v roce 2008 získal například bez ztráty jediného setu, to samé zopakoval v letech 2010, 2017 a 2020. Dlouho na mač s antukovým přízrakem nezapomene i Roger Federer, který před čtrnácti lety utrpěl jednu z nejtěžších porážek kariéry, padl 1:6, 3:6, 0:6. „Nemyslím si, že jsem hrál tak moc špatně. Nevím, co jsem mohl dělat jinak. Byl prostě mnohem lepší, neměl jsem žádnou šanci," říkal po drtivé porážce švýcarský maestro. Doslova prorocká slova vyslovila první Nadalova finálová oběť v roce 2005 Marian Puerta. „Tenhle chlápek bude tvořit tenisovou historii. Bude z něj velká legenda," prorokoval Argentinec a možná ani on netušil, jak velkou pravdu má. První porážky na French Open se Rafa dočkal až po svých čtyřech pařížských triumfech v řadě v roce 2009, kdy ve čtvrtém kole padl k šoku fanoušků i odborníků s té době 25. hráčem světa Švédem Robinem Söderlingem. Co za bezkrevným a unaveným výkonem antukového krále stálo, vyšlo najevo až později. Jeho rodiče se v té době rozcházeli, což na zastánce rodinných vazeb, kterým Nadal je, mělo drtivé následky. „Nevěřím, že může Paříž vyhrát. Celý týden působí, jako když nemá z tenisu radost," všimla si ještě před jeho překvapivou porážkou ruská hvězda Jelena Dementěvová a následně se její slova také potvrdila. Se stejným soupeřem se už s osudem vyrovnaný Nadal střetl hned o rok později a ve finále už Švéda nešetřil, zvítězil jasně ve třech setech. Proti Djokovičovi bez šance Druhá porážka přišla o šest let později ve čtvrtfinále od Novaka Djokoviče, kdy Nadal prohrál hladce ve třech setech. V té době měl Španěl na svém kontě už devět zářezů z nejtěžšího turnaje světa, z toho pět v řadě. Do Paříže však přijel po vleklých zdravotních problémech bez větších ambicí. „Jsem šťastný, že jsem hrál bez bolesti a můžu zase bojovat na kurtech. Ale ještě nejsem na takové úrovni, abych mohl hrát rovnocenný zápas s tenistou, jako je Novak," poklonil se Djokovičovi Nadal. Ani sezona 2016 překvapivě neměla v kolonce vítězů jméno španělského giganta. Tentokrát za to však mohl úplně jiný důvod. Nadal do zápasu třetího kola proti krajanu Granollersovi kvůli zdravotním problémům vůbec nenastoupil. Třetí a zatím poslední Nadalova porážka v městě nad Seinou přišla před rokem znovu od Djokoviče, který zvítězil, tentokrát v semifinále, 3:1 na sety. „Jasně můj nejlepší zápas na Roland Garrros v kariéře. Hrál jsem se svým největším rivalem na kurtu, kde slavil tolik úspěchů. Je to neskutečné," jásal po triumfu Srb. Letos už na Nadala nestačil ani on, stejně jako dalších šest borců. O všem vypovídají slova Španělova finálového soupeře Caspera Ruda. „Jednou budu svým dětem vyprávět o tom, jak jsem hrál ve finále French Open proti Rafovi," říkal Nor.

Reklama