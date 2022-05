Bývalá finalistka Wimbledonu a US Open občas sama sebe některým úderem překvapí. "Třeba forhend, čop nebo volej. Ruka není taková, jaká byla, ale to přijde," prohlásila.

Výsledkově se jí zatím nedaří, ale nepropadá panice. Loni v první půlce sezony také nezářila a pak došla do finále Wimbledonu a dostala se na Turnaj mistryň. "Může se stát, že bych hrála celý rok úplně mega blbě, ale myslím, že jsem dobrá hráčka a ta pravděpodobnost je menší. Když se budu snažit, nějaké turnaje mi můžou sednout. Je to ale těžké," uvedla.

Potřebuje získat zpět zápasovou rutinu a dostat se do rytmu. A vydržet dobře naladěná. "Nejsem vždy pozitivní, ale snažím se. Pokud bych byla negativní, ničemu by to nepomohlo."