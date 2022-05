Oproti minulým ročníkům přinese ten letošní světovou novinku, kterou je desetibodový tiebreak v pátém setu. Dříve se grandslamové turnaje vyznačovaly rozdílným postupem při shodném stavu 6:6. To by se mělo pro všechny turnaje na zkušební období sjednotit. Nový systém začne fungovat právě na French Open.

Kvalifikace na Roland Garros se uskuteční od 16. do 20. května, o den později začíná hlavní soutěž. Všechny vítěze letošního French Open budeme znát 5. června, kdy je na programu finále mužské dvouhry.

V mužském pavouku si hlavní soutěž určitě zahrají Jan Veselý a Jiří Lehečka. Kromě švýcarské ikony Rogera Federera by neměla chybět kompletní světová špička, hrát by měl také Stan Wawrinka nebo kometa letošní sezony Španěl Alcaraz. Na neskutečný čtrnáctý titul z French Open bude útočit Rafael Nadal.

Nejlépe ohodnocenou stále zůstává dvouhra, kdy si její vítězové odnesou okolo v přepočtu 54,9 milionu korun. Pro vítěze čtyřher čeká částka podstatně nižší, a to "pouhých" 14,5 milionu korun. Zajímavostí je, že i pro hráče a hráčky vyřazené v prvním kole dvouhry, je připravena částka 1,6 milionu korun.

Koho by lákalo se vypravit přímo do dějiště tenisového svátku, jsou pro něj přichystány lístky v cenovém rozmezí 105 - 400 euro. Jedná se průměrné ceny základních míst. Na lepší místa i finálové zápasy byste do peněženky museli sáhnout výrazně hlouběji.