Světová tenisová trojka se na French Open doslova protrápila k postupu do třetího kola. Zverev se v zápase s Argentincem Sebastianem Baezem dostal do velkých problémů, když prohrával už 0:2 na sety. Poté se však nadechl k mohutnému obratu a po setech 2:6, 4:6, 6:1, 6:2 a 7:5 postoupil dál. Od 17:25 se v pátek utká s Američanem Brandonem Nakashimou o postup do osmifinále.