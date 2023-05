Třiadvacetiletý Seyboth Wild, až 172. hráč světového žebříčku, si naopak připsal premiérový úspěch na grandslamu. Při debutu na US Open 2020 vypadl v 1. kole.

Zverev si před rokem v semifinále s Rafaelem Nadalem přetrhal vazy v kotníku, kurt opustil na vozíku a po operaci přišel o zbytek sezony. "Je to velmi příjemné být zase zpátky. Po loňském roce je to turnaj, který jsem si opravdu zapsal do kalendáře, opravdu jsem tu chtěl hrát a zahrát dobře," řekl Zverev po zápase na kurtu.