"Dohrála jsem, takže jsem to vydržela. Jsem ráda, že se to během zápasu nezhoršovalo," uvedla Siniaková.

Česká reprezentantka hrála naposledy 21. března, kdy vzdala duel úvodního kola turnaje v Miami s Claire Liuovou. Poté vynechala i kvalifikaci Poháru Billie Jean Kingové proti Ukrajině. "Byla řada variant, co s tím bylo. Všichni jsme se ale shodli, že je to přetížené. Super zpráva byla, že nebylo nic přetrhaného a nic závažného se šlachou. Bohužel se mi tam i tak objevil zánět a nějaká tekutina, takže to bolelo," líčila Siniaková.

Světová jednička ve čtyřhře se během zápasu se Sternsovou podvědomě hlídala. Připustila, že kdyby nešlo o Roland Garros, zřejmě by návrat ještě odložila. "Je to dost možné. V tréninku to bylo lepší, ale antuka je zákeřná. Mám to prostě v hlavě, že jsou tam ty pohyby a co kdyby se to zase zkazilo. Mám však zelenou od všech doktorů, u kterých jsem byla," řekla Siniaková.

Osmačtyřicátá hráčka světa přišla v duelu sedmkrát o servis, v závěrečné sadě neuhájila ani jedno ze svých podání. "I když to nebylo dle představ, jsem ráda, že jsem tady. Na takové turnaje musí být člověk více připravený a mít nějaké zápasy v zádech, což ona jich měla docela dost. Přestože to nebylo, jak bych si přála, jsem ráda, že jsem tady a ne doma," doplnila Siniaková.

Zápěstí pravidelně procvičuje. "Fyzioterapeuti mi dávají cvičení s gumou a pak mám věci na předloktí, kdy musí posílit sval. Konkrétní cviky ale nemám. Spíš jsou to normální cvičení, která dělají všichni, akorát se na ně musím teď víc soustředit," vysvětlila.