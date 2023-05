Roland-Garros

Bejlek neprošla z úvodní fáze grandslamového turnaje ani na třetí pokus. V prvním kole vypadla také vloni na US Open a letos na Australian Open. "Zápas se mi úplně nepovedl. Poprvé jsem v hlavní soutěži grandslamu vycítila šanci a nečekaně hodně mě to svázalo. Podle toho to i vypadalo. To ale k tenisu patří, jsem mladá a musím si tím projít," řekla novinářům Bejlek