Po návratu po zranění hraje teprve čtvrtý turnaj, stále získává zpět zápasový rytmus, ale na její hře to moc znát není. Hraje tradičně pestře a řeckou tenistku úderově převyšovala. "Snažila jsem se hrát svou hru, zapojit tam slice, kraťas, kopec. A myslím, že to fungovalo," usmála se.

V Paříži poprvé hrála na jednom ze dvou největších dvorců. Arena Suzanne Lenglenové se postupně zaplnila a diváci často tleskali umění svěřenkyně Davida Kotyzy. "Atmosféra byla skvělá, byl to moc hezký pocit. Mám ráda velké kurty, a když vás diváci ženou. To mě na tenise baví, je to obrovská motivace hrát na takových kurtech. Žene mě to dopředu," řekla.