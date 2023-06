Do třetího kola postoupil čtvrtý nasazený norský tenista Casper Ruud. Finalista loňského ročníku zdolal italského kvalifikanta Giulia Zeppieriho po více než tříhodinovém boji 6:3, 6:2, 4:6, 7:5.

Čtyřiadvacetiletý Ruud, jenž si vloni zahrál finále i na US Open, měl první dva sety proti Zeppierimu pod kontrolou. Závěr vyrovnané třetí sady ale nezvládl a Ital, jenž po loňském debutu v Paříži startuje na grandslamu podruhé v kariéře, si brejkem vynutil pokračování zápasu.

Casper Ruud postoupil na French Open do třetího kola

Také v koncovce čtvrtého setu favorizovaný Nor zaváhal a za stavu 5:4 nedokázal duel dopodávat, zdravotní problémy soupeře mu ale vzápětí situaci usnadnily. Jednadvacetiletý Zeppieri si v jedenáctém gamu za stavu 15:40 vyžádal ošetření stehenního svalu, na kurtu už pak ale nedokázal uhrát ani jeden fiftýn.

"Byl to těžký zápas. Začal jsem dobře, brzy získal brejk a sám jsem dobře podával. Ale tohle je kouzlo zápasů na tři sety. Normálně bych vyhrál 6:3, 6:2, ale tady dostal ještě šanci a využil ji. Ve třetí sadě hrál mnohem lépe a ve čtvrté už to bylo hodně těžké," popsal utkání v rozhovoru na kurtu Ruud.

"Takže jsem moc rád, že jsem nemusel do pátého setu. Budu mít čas připravit se na další zápas," dodal Nor, jenž na Roland Garros postoupil popáté ze sebou alespoň do 3. kola.