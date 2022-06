Nor Casper Ruud oslavuje postup do semifinále French Open.Foto : Michel Euler, ČTK/AP

"Nadal je mým životním idolem a tenhle zápas bude pro mě obrovská výzva. Nebude to snadné, ale zkusím si to užít. Vím, že budu outsider, ale pokusím se zabojovat. Dnes a zítra budu snít o velkých vítězích a památných soubojích, protože jestli mám mít šanci, budu muset předvést také takový výkon. Musím ale věřit, že to zvládnu," řekl Ruud poté, co v semifinále vyřadil ve čtyřech setech Marina Čiliče z Chorvatska.