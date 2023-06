Roland-Garros

Alcaraz přehrál ve čtvrtfinále hladce Řeka Stefanose Tsitsipase a při třetím startu na pařížské antuce postoupil poprvé mezi čtyři nejlepší. Dvacetiletý Španěl by se v případě triumfu nad Djokovičem probojoval do finále majoru podruhé v kariéře a mohl by navázat na titul z US Open z loňského roku.