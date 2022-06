Nadal po vítězném finále nad o třináct let mladším Casperem Ruudem přiznal, že celý turnaj mohl absolvovat jen díky umrtvující injekci do nervu v chodidle a hrál tak na necitlivé noze. Antukový král trpí totiž tzv. Müller-Weissovým syndromem, kvůli kterému má chronické bolesti.

I tak ale dosáhl na svůj 22. grandslamový titul a svým nejbližším pronásledovatelům Novaku Djokovičovi a Rogerou Federerovi utekl v tomto pořadí už o dva triumfy a je tak na dobré cestě stát se nejlepším tenistou všech dob.

Přitom ještě před pár měsíci se zdálo být nevyhnutelné, že nadvládu v počtu grandslamových triumfů natrvalo převezme spíše Djokovič.

Foto: Yves Herman, Reuters Vítězná euforie v podání Rafaela Nadala, zatímco Novak Djokovič si v pozadí balí rakety.Foto : Yves Herman, Reuters

„Tomuhle se nechce ani uvěřit," žasl nad Nadalovou sbírkou McEnroe. „Až po dlouhých 35 letech dokázal Pete Sampras vyrovnat Roye Emersona (v počtu grandslamových titulů) a mysleli jsme si, že to bude trvat dalších 30 let, než někdo takový přijde. Teď tu jsou tři chlapi, kteří už ho dávno překonali," pokračoval známý bouřlivák, který nyní pracuje jako komentátor pro Eurosport.

„Většina z nás si myslela, že už pořadí povede Djokovič, který absolvoval příšerný debakl v Austrálii. (Djokovič nedostal kvůli odmítnutí očkování proti koronaviru vízum do země). Myslím si, že Novak nečekal, že Rafa přijede do Austrálie a celé to tam vyhraje. Djokovič pak přijel do Paříže, aby jeho náskok v počtu titulů stáhl, ale pro trofej si dokráčel zase Rafa," pokračoval McEnroe.

Foto: Benoit Tessier, Reuters Vítěz tenisového French Open - Španěl Rafael Nadal.Foto : Benoit Tessier, Reuters

„Už nikdy se v našem sportu nestane, že by někdo, ať už muž či žena, vyhrál tolik titulů z takto významné akce. Takže si to užívejme, dokud můžeme. Rafa totiž dává jasné signály, že možná už nebude moct dál hrát," nabádal Američan s poukazem na Španělovy zdravotní problémy.

Nadal by se rád zúčastnil i blížícího se Wimbledonu, nicméně dodal, že pod injekcemi už hrát nechce, protože je to příliš riskantní. Během příštích týdnů se chystá podstoupit řadu zákroků, které by mu měly od chronických bolesti chodidla ulevit.