GLOSA: Hradby zase odolaly. Češky doplácejí na formát i vyčerpání

Letošní avizovaný český útok na trofej v Billie Jean King Cupu v Seville také ztroskotal. Stejně jako loni v Glasgowě, stejně jako v roce 2021 v Praze. Finálový turnaj 12 týmů opět nepustil tým kapitána Petra Pály do finále. Tenisová velmoc, která v letech 2011-18 vyhrála Fed Cup šestkrát, se v novém formátu necítí zdaleka tak komfortně.

Ačkoli už se Pála neopírá o výkony Petry Kvitové, Lucie Šafářové, Karolíny Plíškové a Barbory Strýcové, přivezl i tentokrát do Španělska to nejlepší, co mohl a strašně si přál, aby euforické pocity zažila také nová generace. I při vynucené absenci členky top 10 Karolíny Muchové byla žebříčkově nejhůř postavená hráčka z českého výběru (Linda Nosková) na 41. místě světa!