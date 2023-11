Tenistky zase před branami finále. Strašně to mrzí, ale nevím, co bych udělal jinak, říkal kapitán

Sevilla (Od našeho zpravodaje) - Zbyly tak jen otázky, zda šlo něco v průběhu soboty udělat něco jinak. Ale to už jsou jen ozvěny semifinálové porážky s Kanadou.

Změnil byste něco?

Nevím, jak bych to postavil jinak. Doufal jsem, že Bára přinese bod, aby Maky nehrála pod takovým tlakem, že ten těžký zápas s Fernandezovou musí vyhrát. Bára ten bod přinesla, Maky pak ale hrála s výbornou soupeřkou. A Leylah si to přenesla do čtyřhry. K tomu Dabrowská je opravdu dobrá hráčka, sebevědomá. Servírovala rány, ještě trochu více než normálně. To je tenis, nevyšlo to. Čtyřhry bez výhod a k tomu mít v hlavě supertiebreak je prostě těžší.

S formátem ale nehnete.

První věc je, že bychom chtěli hrát zase čtyři singly a jednoho debla. Protože vyhrát čtyři singly proti nám je mnohem těžší. Pro Fernandezovou by bylo obtížné hrát další den po výhře nad Maky s Bárou, Katkou nebo Maruškou. Pak máme holky, které by měly tu druhou větší šanci porazit. A až pak bývala čtyřhra. Fernandezová to ale rozhodla tím, že vyhrála proti naší nejlepší hráčce strašně těžkého singla. A pak rozjela dobře i debl, což stačilo. Ale každý rok máme tým na to, abychom uspěli. Teď ta šance byla velká, obzvlášť kdybychom hráli finále s Itálií.

Team Spirit. 🇨🇿 Při výhrách i při prohrách táhneme za jeden provaz. 🤝 Děkujeme všem fanouškům za neuvěřitelnou podporu během celého týdne. ❤️ #jsmeceskytenis pic.twitter.com/iuacwzmvYi — Jsme český tenis (@jsmeceskytenis) November 11, 2023

V neděli od tří odpoledne…

Tam ta šířka kádru mohla být klíčová. Ale to už je jen ‚kdyby‘, my tam bohužel nejsme.

Co jste řekl po smutném konci týmu?

Ještě jsme se všichni nesešli. Ale poděkuju všem hráčkám, nechaly tady všechno. Chyběl kousek. A doufám, že nesklopí hlavu a že se o to pokusí příště. Věřím tomu, že se štěstí může časem přiklonit k nám.

Sice nemohla přijet zraněná Karolína Muchová, ale jinak jste měl po kupě hodně silný výběr.

Všechny, které jsem oslovil, tak přijely. Věřím, že tu motivaci neztratí. Bylo vidět, co pro ně tahle porážka znamená, strašně moc chtěly vyhrát.

Ve funkci kapitána jste od roku 2008. Stále máte energii pokračovat?

Doufám, že týmu mám pořád co dát, budu to samozřejmě rád dělat dál. Pokud budu mít důvěru, budu se snažit udělat maximum, abychom se dostali do finále. Zatím máme těžké skupiny, někdy nám to nevyjde jako loni v Glasgowě, kolikrát jsme měli v minulosti taky štěstí. Teď bych to přál novým holkám, aby to mohly hrát.

Takže další útok na titul hned v příští sezoně?