Série skončila. Ale zápas dobrý, tvrdila Vondroušová. Sporný míč ji rozhodil

Sevilla (Od našeho zpravodaje) - Měl to být souboj víkendu, a nakonec i byl. Jen se špatným koncem pro české barvy. „Ona hrála neskutečný tenis,“ pochválila Vondroušová předloňskou finalistku US Open, která je nyní 35. na světě. „Zápas byl podle mě od druhého setu fakt dobrý. A ona tyhle soutěže hraje moc dobře.“

Utkání dost ovlivnil už první game, kdy Vondroušová nevyužila šest brejkbolů a vzápětí o své podání přišla. Jednadvacetiletá Fernandezová v bitvě levaček hrála na hranici rizika, napáchala 41 nevynucených chyb (Češka 22).

„Ona mě ze začátku hrozně tlačila, potřebovala jsem si zvyknout a najít nějaké věci, které budou fungovat. Od druhého setu jsem se zvedla a třetí byl podle mě dost smolný. Kdybych ve druhém gamu potvrdila brejk, tak to mohlo být úplně jinak. Celkově byl ten set o pár míčích.“

Vondroušovou moc nepotěšilo sporné rozhodnutí ve druhé hře, kdy měla jít do vedení 30:0. Fernandezová totiž hrála ještě před výkřikem čárového sudího. „Pak jsem ten bod prohrála, člověk je z toho trochu naštvaný, ale ještě jsem ten game otáčela z 15:40 na shodu, snažila jsem se, co to šlo. Rozhodnutí bohužel bylo, jaké bylo. Myslím, že špatné, ale ona si pak tu výhru zasloužila.“

Vítězná série v BJK Cupu tak po jedenácti singlech skončila, ale deblistky ještě mohly zařídit český postup do finále proti Itálii. „Věděla jsem, že to jednou skončí, tenhle zápas byl ale docela dobrý, výměny byly neskutečné. Dělala jsem, co jsem mohla, ona mi to bohužel párkrát urvala a nedalo se s tím nic moc dělat.“

Foto: Marcelo Del Pozo, Reuters Česká tenistka Markéta Vondroušová během semifinále Billie Jean King Cupu .

Kapitán Petr Pála se Vondroušovou snažil inspirovat radami, ale tentokrát to zkrátka nevyšlo. „Chtěla jsem jí víc hrát čopem do bekhendu. Ona si ho pak začala obíhat, takže bylo těžké se z toho dostávat. A stála extrémně blízko. Když začala tlačit, tak se to skoro nedalo. Zahrála jsem kratší return, ani ne moc špatný, ale ona mi to hned zabila,“ povzdechla si Vondroušová a rychle pádila fandit deblistkám.