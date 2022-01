GLOSA: Jen výpadek, nebo začátek konce? Utrápený výkon Kvitové je velkou výstrahou

Je a navždy zůstane jednou z největších postav nejen českého tenisu. Dvakrát Petra Kvitová vyhrála nejslavnější turnaj světa Wimbledon, šestkrát pomohla českému týmu na vrchol ve Fed Cupu, na žebříčku se dostala na druhé místo světa. Svou vůlí vrátit se na kurty poté, co byla během napadení v roce 2016 vážně pořezána na ruce, inspirovala celý tenisový svět.

Ani jednatřicetiletá česká bojovnice však nedokáže zastavit čas. Ano, pravdu mají ti, co budou argumentovat faktem, že Serena Williamsová získala po svých 31. narozeninách neuvěřitelných osm grandslamových titulů. Legendární Američanka je však jen jedna.

A co je horší. Bilance Petry Kvitové v loňském roce s hráčkami z elitní desítky činila jedinou výhru oproti devíti porážkám. Poprvé od roku 2010 ukončila sezonu mimo nejlepších patnáct hráček světa. Na okruhu je před českou bojovnicí starší tenistkou jen Němka Angelique Kerberová, která je šestnáctá, tedy o jediné místo před českou šampionkou.

„Cíl je třetí grandslamový titul, čemuž musí nějakou dobu podřídit. Ale nemusí to být běh na dlouhou trať, Pokud se situace ohledně koronaviru v příští sezoně zlepší, mohl by to být rok Petry Kvitové," prohlásil před nedávnem Jan Kukal.