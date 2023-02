Hledá se debl a docela to spěchá. Daviscupový tým potřebuje vyřešit zranitelné místo

Mohli jste na to předem sázet. A takřka vždy to byl jistý bod do české šatny. Při baráži se Švýcarskem v roce 2007 začal daviscupový kapitán Jaroslav Navrátil posílat na kurt do čtyřhry nejlepší české singlisty Tomáše Berdycha a Radka Štěpánka. Jejich velkolepá éra ale skončila v prvním kole 2016 v Německu. Zhruba od té doby se stal debl zranitelnou položkou v českých prognózách.

Foto: Profimedia.cz Adam Pavlásek a Tomáš Macháč během zápasu v PortugalskuFoto : Profimedia.cz

Berdych se Štěpánkem měli spolu bilanci 16:2! Jediné dvě porážky zažili při finále 2009 v Barceloně s dvojicí Lopez, Verdasco. A pak při semifinále 2014 na Roland Garros proti Gasquetovi s Tsongou, když byl Štěpánek zraněný. Po Berdychově konci v týmu si český veterán střihnul už jen jednu čtyřhru po boku Lukáše Rosola. A začalo hledání. Jenomže s nevalnými výsledky. Posledních devět čtyřher v Davis Cupu Češi ztratili, včetně té v Portugalsku, kde proti Borgesovi s Cabralem nastoupili Tomáš Macháč s Adamem Pavláskem. „Je to o praxi. Adam se vrátil po čtyřech letech, když předtím odehrál dobré debly. Tomáš v nich ale nemá takové zkušenosti. Chtěl bych se domluvit i s jeho trenérem (Danielem Vackem), aby jich hrál víc třeba na challengerech," přál by si Navrátil, jenž má moc dobře v paměti, jak právě čtyřhra lámala daviscupové zápasy v český prospěch. Jiří Lehečka při svém průlomovém Australian Open nepostoupil jen do čtvrtfinále singlu, ale se Slovákem Molčanem i do třetího kola deblu. „Po boku Tomáše jsem se cítil skvěle, ale neměli jsme tolik času si spolu zahrát a něco natrénovat nanečisto. Zápas je něco jiného než tréninkový set. Kluci nemají až tak zažité ty deblové nuance," přemítal 28letý Pavlásek, který podle Lehečky přináší do českého týmu s nadsázkou ‚stařeckou zkušenost'. Foto: Český tenisový svaz / Pavel Lebeda Český daviscupový reprezentant Adam PavlásekFoto : Český tenisový svaz / Pavel Lebeda Hodně se ale změnilo i s jiným formátem soutěže. A když na začátku závěrečného dne prohrajete debl, mění se tím ‚momentum', což Češi poznali před koncem roku v Izraeli, i o víkendu v Portugalsku, byť po prvním dnu vedli 2:0 a shodně nakonec vyhráli 3:1. Ve skupinové fázi finálového turnaje se navíc v půlce září bude hrát jen na dvě výhry, takže nezvládnutá čtyřhra může mít přímo fatální důsledky. Kapitán má nyní sedm měsíců na to, aby našel pro svůj tým optimální složení dvojice, která začne zařizovat body. Pokud nebude mít jinou možnost, může se vrátit ke skoro 16 let staré variantě a posílat do boje nejlepší české singlisty. „Uvažoval jsem o tom už při prvním finále v Innsbrucku, kde Jirka s Tomášem odehráli výbornou čtyřhru proti jednomu z nejlepších párů světa (Herbert, Mahut). Po loňských zápasech v Argentině a v Izraeli jsem ale změnil názor," řekl Navrátil. Lehečka s Macháčem mají v Davis Cupu společné deblové skóre 0:3. V září by si ho však mohli začít napravovat. Posledních devět českých čtyřher v Davis Cupu 2023: Macháč, Pavlásek - Borges, Cabral (Port.) 5:7, 6:7 2022: Lehečka, Macháč - Cukierman, Erlich (Izr.) 4:6, 3:6 2022: Lehečka, Macháč - Gonzalez, Zeballos (Arg.) 4:6, 4:6 2021: Macháč, Veselý - Salisbury, Skupski (Brit.) 4:6, 2:6 2021: Lehečka, Macháč - Herbert, Mahut (Fr.) 6:3, 4:6, 3:6 2020: Forejtek, Kolář - Polášek, Zelenay (Slov.) 4:6, 4:6 2019: Lehečka, Veselý - Bašič, Brkič (Bos.) 6:7, 3:6 2019: Rosol, Veselý - Haase, Rojer (Niz.) 6:7, 6:3, 6:7 2018: Jebavý, Rosol - Borsos, Nagy (Maď.) 6:3, 6:4, 1:6, 2:6, 4:6

