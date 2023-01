Jak z partesu. Lehečka zdeptal nasazeného soupeře, příště už bude favoritem

„Na betonu jsem měl pár světlých momentů, ale čekal jsem víc i od halové sezony. Bylo tam pár špatných rozhodnutí, co se výběru turnajů týče, ale tento rok je hlavně o zkušenostech, o tom získat co nejvíc nových informací, poučit se a příští sezonu hrát zase líp," tvrdil Lehečka, který se přesto kvalifikoval na Turnaj mistrů do 21 let v Miláně. V něm se probil až do finále. A úspěšné souboje s elitními vrstevníky mu dodaly energii.