Jednička dohrála v prvním zápase. Měla jsem to víc zmáčknout, litovala Bouzková ztracené koncovky

Ve čtvrtém vzájemném duelu (Bouzková předchozí tři ovládla) Rumunka (122. ve WTA) od začátku předváděla, že je na betonu přece jen o něco rozehranější. Pro 39. hráčku světa to byl ale teprve první duel od Wimbledonu, kde došla do osmifinále.

Cristianová ale hrála výborně hlavně z bekhendu, dokázala Bouzkovou tlačit, nevzdala se ani za stavu 1:3 ve třetí sadě, a nakonec domácí tenistku zlomila. „Čekala jsem, že to bude tvrdé. Ale jsem pyšná, jak jsem to zvládla," hlásila vítězka na kurtu.

„Koncovka mě mrzí nejvíc, zápas jsem si vybojovala nazpátek. Po dvou a půl hodinách jsem konečně vedla. Škoda, že jsem to tam ještě víc nezmáčkla a servis na 4:1 nevyhrála. Skoro jsem tam nedala první podání, byla jsem pod tlakem, ona do toho šla a padalo jí to tam," smutnila Bouzková. „Byl to boj do posledního míčku. Mrzí mě ale hlavně první set, který mi utekl. A ten nešťastný závěr taky."