Policie nevyhostí dva ruské tenisty. Jeden byl Ukrajinec, druhý má zažádáno o italský pas

Kivatcev už oba kvalifikační zápasy úspěšně zvládl a zahraje si tak v Liberci hlavní soutěž. Kloka čeká finále kvalifikace dnes odpoledne, přihlášený je i do čtyřhry. Podle vyjádření ředitele libereckého turnaje Tomáše Trska pro iDNES.cz hovořily dostupné informace v jejich prospěch. "Jeden (Klok) se narodil na Krymu a do roku 2014 to byl Ukrajinec. Je tu i s tamní delegací. A ruský pas mu byl přidělen až kvůli zabrání Krymu. A druhý hráč (Kivatcev) žije již osm let v Itálii a má zažádáno o tamní občanství," uvedl Trsek.