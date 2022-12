Ještě jedno větší zranění a s tenisem je konec, říká Murray

Letos postoupil bývalý první hráč světa do finále v Sydney a Stuttgartu, na titul čeká už přes tři roky. Před vstupem do 19. profesionální sezony se dvojnásobný olympijský vítěz cítí lépe než loni touhle dobou. "Strávil jsem tři týdny na Floridě, dal se do kupy a pracoval jsem na své hře. Šlo to opravdu dobře," řekl Murray, který se dnes a ve čtvrtek představí v Aberdeenu v exhibičním utkání Skotska proti Anglii.