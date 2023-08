Jsem Češka, v příjmení chci mít -ová, říká tenistka Knutsonová. Před rokem a půl ještě dělala servírku v Anglii

„Měla jsem nervy," tvrdila 26letá dcera amerického otce a české matky. „Věděla jsem, že to bude dávat televize, bude tu challenge, musela jsem se dokonce zeptat, jak se to vlastně dělá, kolik jich mám. Byla jsem nerozkoukaná, ale jak začal zápas, nasadila jsem klapky, neřešila fanoušky a po téhle stránce jsem to zvládla hodně dobře."

A mohlo to být i lepší. Za stavu 4:3 ve třetí sadě šla Knutsonová servírovat. „Chybělo trochu energie, dostala jsem tam na podání křeč do ruky. Cítila jsem tu kvalifikaci, musela jsem hrát hodně vysoký level a nejsem na to úplně zvyklá. Ale věřím, že se to časem naučím, proti Tereze to potřebuje člověk 100 procent."

Gábina 🙅‍♀️ Gabča 🥰 Mrkni na video a dozvíš se víc o @GabrielaKnutso2 🇨🇿 #lpo2023 pic.twitter.com/DPoF2rBuwd — Livesport Prague Open (@livesportprague) July 30, 2023

Se svou úterní soupeřkou se Knutsonová potkala poprvé nedávno na turnaji ve Varšavě. „Tereza na mě mluvila anglicky, jestli si může sednout. Já na to, že jsem Češka. A ona: Jo ty seš tahle! Dobře jsme si pokecaly, tak jsem se i těšila, je to fajn holka, má za sebou hodně neskutečných výkonů."

Je to úleva. Tereza Martincová otočila český souboj proti Gabriele Knutsonové a postupujeVideo : Sport.cz

Proto ji možná trochu zaskočilo pozápasové prohlášení Martincové, která řekla, že je z utkání WTA zvyklá na trochu jiné tempo. „To je teda hezký... Ale vyhrála jsem set, mohla jsem vyhrát celý zápas. To nevím, co na to říct, snad začnu hrát rychleji," pousmála se Knutsonová.

„Vždyť já před rokem a půl ještě dělala servírku v Anglii... Do dvou do rána jsem leštila bar, pak od šesti šla hrát tenis. Mít full time job, studovat a ještě hrát tenis je náročné. Ale když budu hrát dobře, bude to jednodušší," věří Knutsonová, která je na žebříčku WTA 240., ale Praha ji posune o 14 míst nahoru.

Tereza Martincová srovnala s Gabrielou Knutsonovou krok, vyhrála druhý setVideo : Sport.cz

Dost odlišná životní cesta, při které preferovala i vzdělání, jí každopádně dodává větší nadhled. „Jsem chytřejší, uvolněnější. Já mám svoje koníčky, přátele ze školy, prostě prohrát zápas není všechno. Ale teď hraju nejlepší tenis svého života. Kdybych šla hrát profi v 18 a plácala se po pětadvacítkách bez peněz, bez trenéra, bez zázemí, do půl roku bych skončila," líčila Knutsonová, která pracuje i jako manažerka sociálních médií pro sérii turnajů v USA.

V dalších dnech pak bude hrát na menších akcích ve Wroclawi a pak v Přerově a v Praze. Možná už jí bude znát i víc českých fanoušků než ve Stromovce.