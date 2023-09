Jsem smutná, můj výkon byl tak šedesátiprocentní, litovala Muchová

„Potřebovala jsem stoprocentní výkon, jelikož ona je top hráčka, abych vůbec měla šanci na výhru. Ale hrála jsem tak na šedesát procent. I když jsem měla nějakou šanci, nevyužila jsem jí,“ smutnila Muchová po bláznivém zápase, který na startu druhé sady na desítky minut přerušili klimatičtí aktivisté. Pořadatelům dlouho trvalo, než dokázali vyvést i chlapíka, který se přilepil chodidly k tribuně.

„Neměla jsem přehled, co se tam děje, ale pak jsem viděla toho přilepeného muže,“ pousmála se Muchová. „Supervizorka mi řekla, že to bude trvat delší dobu, možná půl hodiny a můžeme opustit kurt. Takže jsem tam jen nestála a šla dovnitř. Už se něco podobného stalo při Wimbledonu i při jiných příležitostech. Co s tím můžeme dělat?“

Pauza ale mohla být příležitostí změnit vývoj zápasu, v němž byla 27letá Češka od začátku pozadu. V první sadě prohrávala už 1:5, třemi vyhranými gamy v řadě sice snížila, jenže pak své podání ztratila čistou hrou. A ve druhém dějství šla znovu do vedení fanoušky mohutně hnaná Gauffová.

„Zkoušela jsem to vzít z té pozitivní stránky. Mluvila jsme s trenéry, snažili se mě probrat, po přestávce jsem hrála trochu líp, ale stejně to nestačilo. Musela bych zahrát skvěle, abych Coco porazila,“ říkala Muchová, která s americkou teenagerkou nedávno prohrála ve finále v Cincinnati, ale odveta se jí nepovedla.

Před dvěma dny ve čtvrtfinále s Rumunkou Soranou Cirsteaovou (6:0, 6:3) si přitom své představení nadmíru pochvalovala. „Měla jsem pocit, že na kurtu ani nemůžu udělat chybu, ale dnes jsem to od začátku necítila. Z výkonu jsem smutná.“

Muchová ale začala hrát výborně, až když se dostala na kritickou hranici. V utkání odvrátila pět mečbolů. „I v normálním životě, když dojdu do kritického bodu, tak se obvykle snažím vymáčknout ze sebe to nejlepší. Pod tlakem umím zahrát dobře, ale v takovém duelu se nevyplatí čekat. Proti Coco musíte být stoprocentní. Dobře se pohybuje, zvládne vrátit těžké míče. Musíte zakončovat přesně a potřebujete být soustředění na to, kam běží, a kam balonek umístíte.“

Poprvé na turnaji Muchová nastoupila s elastickým černým rukávem, ale na problémy s pravou paží porážku nesvalovala.