Kolar, Kolar, jásali fanoušci na French Open. Od té doby pařížský hrdina hoří

Ten moment se mu navždy otiskl do paměti. Když Zdeněk Kolář trápil ve druhém kole French Open hvězdného Stefanose Tsitsipase, hnalo českého tenistu nadšené pařížské publikum do boje povzbuzováním Kolar, Kolar. I když pětadvacetiletý rodák z Bystřice nad Pernštejnem po heroické bitvě nakonec padl, jeho statečný boj s řeckou ikonou se zapsal do historie jako jeden z nejvýznamnějších momentů letošního ročníku. Kdo by však čekal, že životní mač Koláře nakopne, byl by zklamán. Český tenista se od té doby na kurtech jen trápí...

Foto: Profimedia.cz Zdeněk Kolář v zápase proti Stefanosu TsitsipasoviFoto : Profimedia.cz

Článek Šestnáctkrát se Zdeněk Kolář pokoušel probít do hlavní soutěže některého z grandslamů. Povedlo se mu to až na ten sedmnáctý. A když už tam byl, nehodlal se jen tak zastavit. V prvním kole si připsal své premiérové vítězství na turnajích velké čtyřky, když k smutku domácích fandů vyřadil Lucase Pouilleho. A zápas se světovou pětkou Stefanosem Tsitsipasem? Z jednoduchého zákusku, kterým měl pro hvězdného Řeka Kolář být, se stalo těžko stravitelné sousto. „Šílel jsem z něj. Byl jsem frustrovaný, vrátil mi snad každý míček. Odehrál skvělý zápas," říkal po více než čtyřhodinové bitvě vyčerpaný Řek, který nakonec českého hrdinu přeci jen přetlačil. 🤯🤯🤯 4️⃣ hours 4️⃣ sets 4️⃣ seed No.4 @steftsitsipas dug deep to get past Zdeněk Kolář this evening:#RolandGarros pic.twitter.com/pelYPRXgro — Roland-Garros (@rolandgarros) May 26, 2022 Obrovské řeži přitom zpočátku nic nenasvědčovalo. Tsitsipas vyhrál první set 6:3, druhý však vydřel v tiebreaku 10:8, když musel odvracet setbol. Třetí, znovu ve zkrácené hře, patřil Kolářovi. Ve čtvrtém, opět v tiebreaku, vedl český reprezentant už 6:2, do vysněného pátého setu však zápas nedotáhl. Foto: Profimedia.cz Zdeněk Kolář v zápase proti Stefanosu TsitsipasoviFoto : Profimedia.cz Cítil jsem, že jsem byl v některých chvílích i lepší, a kdo ví, jak by to dopadlo v pátém setu. Fyzicky jsem na tom byl dobře. Věřil jsem, že bych to dokázal zvládnout. Ale bohužel, zahrál to zkušeně," smutnil český hrdina, kterého z kurtu Susanne Lenglenové vyprovázel do šaten nadšený potlesk fanoušků. Kolář se po životním turnaji vyšvihl na dohled světové stovky, když mu patřilo 111. místo. "Je to pořád daleko. Možná ne tolik herně, ale bodů chybí strašně moc. Zase přijdu na další zápas a bude to velký boj. Budu bojovat a věřit, že se mi ta stovka povede," zůstal při zemi pařížský hrdina. French Open V Paříži vyvolávali jméno českého hrdiny! Přiváděl mě k šílenství, přiznal Tsitsipas A jeho opatrná slova se brzy potvrdila. Kolář se od pařížské jízdy na kurtech trápí. Pět dní po heroické bitvě s Tsitsipasem padl na challengeru v Prostějově s 281. tenistou světa Němcem Wesselsem, hned po prvních zápasech se loučil i na dalších turnajích stejné kategorie v Bratislavě a Blois ve Francii. Náznak, že by se českému tenistovi přeci jen mohla vrátit forma, dala wimbledonská kvalifikace, kde Kolář skončil až ve finálovém kole. Do hlavní soutěže se však přeci jen jako "lucky loser" dostal, v prvním kole však neměl žádnou šanci proti Francouzovi Bonzimu. Následné challengery v Rakousku, Rumunsku, Švýcarsku a naposledy Itálii měly vždy společného jmenovatele a tím byl bleskový konec v prvním kole. Zdeňku Kolářovi v současné době patří 148. příčka žebříčku. Zda se ještě někdy dokáže přiblížit k hranici elitní stovky, však zůstává otázkou. Foto: Profimedia.cz Zdeněk Kolář v zápase proti Stefanosu TsitsipasoviFoto : Profimedia.cz KOLÁŘOVY VÝSLEDKY OD FRENCH OPEN turnaj fáze soupeř na žebříčku výsledke Prostějov 1. kolo Wessels (Něm.) 281. 3:6, 6:3, 2:6 Bratislava 1. kolo Bonadio (Ita.) 192. 2:6, 2:6 Blois (Francie) 1. kolo Karlovskij (Rus.) 262. 2:6, 4:6 Wimbledon (kvalifikace) 3. kolo Vavassori (Ita.) 210. 7:6, 6:7, 1:6, 6:7 Wimbledon 1. kolo Bonzi (Fra.) 51. 3:6, 3:6, 1:6 Salcburk 1. kolo Neuchrist (Rak.) 366. 6:7, 3:6 Iasi (Rumunsko) 1. kolo Silva (Port.) 248. 4:6, 4:4 skreč. Zug (Švýcarsko) 1. kolo Virtanen (Fin.) 272. 4:6, 4:6 Cordenons (Itálie) 1. kolo Čepelev (Rus.) 373. 6:4, 2:6, 0:6 French Open Kolář se chce od bitvy s Tsitsipasem odrazit do dalších zápasů

