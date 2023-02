Krejčíková po triumfu v Dubaji věří, že je na správné cestě zpět mezi nejlepší

"Minulý rok byl opravdu těžký. Zvláště, když jsem byla tak dlouho mimo hru. Do konce sezony jsem se nemohla vrátit do své hry a pak se na konci zase zranila," řekla Krejčíková, jež kvůli zranění lokte nehrála od února do května. Na podzim sice ovládla turnaje v Tallinnu a Ostravě, poté ale musela kvůli bolavému zápěstí vynechat účast na finálovém turnaji o Pohár Billie Jean Kingové v Glasgow.

"Miluju výzvy. Když mě čeká opravdu těžká soupeřka, jdu do toho s chutí a chci vidět, jak na tom jsem a zda ji dokážu porazit. Dodává mi to extra motivaci," líčila Krejčíková. "Když hrajete s Igou, víte, že to bude bolet. Jinak ale nevyhrajete, protože ona je všude. Má skvělé údery a hraje opravdu dlouhé výměny. V zápase s ní člověk trpí, ale nevadí mi to," doplnila Krejčíková, jež se v aktualizovaném žebříčku posune na 16. místo.