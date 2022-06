Krejčíková potvrdila start na Spartě, v hlavní soutěži je sedm českých tenistek

CSAPLÁRŮV GLOSÁŘ: Hele, bombarďáku, nejdřív to musíš ukázat na hřišti! Csaplár o slovní přestřelce s Kuchtou

Na přestup útočníka Jana Kuchty do Sparty se zaměřil ve svém novém glosáři pro Sport.cz trenér Josef Csaplár. Co si o něm myslí, je to od Sparty dobrý krok?