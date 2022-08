Nosková - Zacharovová 6:2, 7:5 Krejčíková se Siniakovou odstoupily z turnaje v Clevelandu. Nosková se kvalifikovala na US Open

České tenistky Barbora Krejčíková a Kateřina Siniaková tři dny před startem US Open nenastoupí k semifinále čtyřhry na turnaji v Clevelandu. Důvodem odstoupení nasazených jedniček je podle informací na sociálních sítích zranění zad Siniakové. Sedmnáctiletá tenistka Linda Nosková se probojovala z kvalifikace poprvé do hlavní soutěže na US Open.

Foto: Vlastimil Vacek, Právo Kateřina Siniaková - ilustrační fotoFoto : Vlastimil Vacek, Právo

Článek Krejčíková se Siniakovou v Clevelandu vyhrály ve čtyřhře dva zápasy a v semifinále měly nastoupit po půlnoci SELČ proti kazašsko-srbskému páru Anna Danilinová, Alekandra Kruničová, jenž tak postoupil do zápasu o titul bez boje. Ve dvouhře vypadla Siniaková v 1. kole, turnajová jednička Krejčíková o kolo dál. Olympijské vítězky letos v deblu vyhrály oba grandslamy - Australian Open a Wimbledon - na nichž startovaly. Z Roland Garros je vyřadil koronavirus Krejčíkové. Na US Open se budou snažit o zkompletování kariérního Grand Slamu. Sedmnáctiletá tenistka Nosková se kvalifikovala na US Open Sedmnáctiletá tenistka Linda Nosková se probojovala z kvalifikace poprvé do hlavní soutěže na US Open. Loňská vítězka juniorského Roland Garros dnes porazila Rusku Anastasii Zacharovovou 6:2, 7:5. Turnaj v New Yorku začne v pondělí. Semifinalistka červencového turnaje WTA v Praze Nosková postoupila do hlavní soutěže na grandslamu podruhé. V květnu uspěla na Roland Garros, kde pak vypadla v 1. kole s vítězkou loňského US Open Britkou Emmou Raducanuovou. Main draw for Linda Nosková! pic.twitter.com/5L4UhxrpoZ — Marty (@Svitoflopina) August 26, 2022 Svěřenkyně trenéra Tomáše Krupy neztratila v kvalifikaci ani set, před Zacharovovou vyřadila dřívější wimbledonskou finalistku Eugenii Bouchardovou z Kanady a Polku Katarzynu Kawovou. Nejmladší hráčka první stovky žebříčku WTA (87. místo) Nosková ztratila proti Zacharovové jen jednou servis, naopak soupeřku o něj připravila čtyřikrát. Po hodině a 28 minutách využila při podání ruské hráčky první mečbol. Nosková se stala osmou českou účastnicí hlavní části US Open. Blízko postupu premiérového postupu do hlavní části grandslamu je Linda Fruhvirtová, jež má dobře rozehraný duel s Francouzkou Chloé Paquetovou. Zápas byl za stavu 6:4, 3:6, 5:3 pro Fruhvirtovou přerušen kvůli dešti. Sedmnáctiletá Češka bude servírovat na vítězství v zápase. O postup do turnaje dnes zabojuje ještě šestnáctiletá Sára Bejlek, kterou čeká Britka Heather Watsonová. Mezi muži usiluje o premiérový postup do hlavní části US Open Tomáš Macháč. Jednadvacetiletý rodák z Berouna bude čelit o rok mladšímu Italovi Flaviu Cobollimu. CLEVELAND (tvrdý povrch, dotace 251.750 dolarů): Čtyřhra - semifinále: Danilinová, Kruničová (4-Kaz./Srb.) - Krejčíková, Siniaková (1-ČR) bez boje. GRANBY (tvrdý povrch, dotace 251.750 dolarů): Dvouhra - semifinále: Savilleová (9-Austr.) - Kosťuková (10-Ukr.) bez boje. CHALLENGER PRAHA (antuka, dotace 31.440 eur):: Dvouhra - čtvrtfinále: Menšík (ČR) - M. Cuevas (Urug.) 7:5, 6:2. ITF PŘEROV (antuka, dotace 60 000 dolarů): Dvouhra - čtvrtfinále: Palicová - Šalková (obě ČR) 6:1, 6:4, Gámizová (Ven.) - Bartůňková (ČR) 6:2, 6:0. Kvalifikace na tenisový turnaj US Open v New Yorku: Ženy - 3. kolo: Nosková (4-ČR) - Zacharovová (Rus.) 6:2, 7:5. US Open Cenný skalp a US Open na dosah. Mladá Češka porazila finalistku Wimbledonu