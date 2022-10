Krejčíkovou neopustila víra. Po řežbě ji čeká finále. Nechám tam české srdíčko, slibuje

„Byl to pro mě velice náročný zápas, dlouhou dobu jsem v něm tahala za kratší konec. Soupeřka hrála velice dobře, ale snažila jsem se zůstat v utkání a čekat na příležitosti, které naštěstí přišly. Pak se to celé otočilo," vykládala po dvou a půl hodinách tenisové řežby.

„Věřila jsem, že přijde moment, kdy ona tak dobře nezaservíruje a něco se s tím bude dát dělat. Bojoval jsem dál a snažila se každý game na servisu uhrát. Když přišla krize, tak jsem byla trpělivá a jsem ráda, jak se mi to nakonec sešlo a povedlo."

Díky svým ostravským představením už má Krejčíková zaručený návrat do top 20 i na post české jedničky před Petru Kvitovou a Karolínu Plíškovou. Do sbírky titulů z dvouhry může v neděli ke Štrasburku, French Open, Praze a Tallinnu pořídit v Ostravar Aréně pátého ‚sourozence'.

„Hrát s Igou by bylo hezký, ale ať vyhraje kdokoli, zase to pro mě bude boj. Nechám tam všechno to české srdíčko. Budu bojovat, abych nemusela ničeho litovat," prohlásila Krejčíková.