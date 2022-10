Kvitová se po vyřazení v Ostravě odhlásila z turnaje v San Diegu

"Bude to daleko, venku a bude tam horko. Zatím si ještě nedovedu představit, jak to bude po halovém turnaji a takhle dlouhé cestě vypadat, ale rozhodla jsem se to ještě zkusit. V Mexiku jsem nikdy nehrála, tak aspoň uvidím něco nového," uvedla dvaatřicetiletá Kvitová. Zatím není jasné, zda se vydá do zámoří pouze kvůli turnaji v Guadalajaře, či zda její odhlášení ze San Diega znamená definitivní konec sezony.