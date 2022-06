Kvitová i Muchová vypadly. Martincovou vyhnala z kurtu tma

Čtvrtá hráčka světa Džabúrová navíc získala i první tři hry ve druhém setu a vypracovala si náskok, který dotáhla do konce. Tunisanka vyhrála proti Muchové první vzájemný zápas a nechala zapomenout na nečekané vyřazení z Roland Garros, kde vypadla v prvním kole s Polkou Magdou Linetteovou. V dalším kole v Berlíně narazí na Američanku Alycii Parksovou.

Nepovedenou sezonu zatím prožívá Kvitová. Na Australian Open padla v prvním kole, na pařížském grandslamu ve druhém, na třech turnajích předcházejících French Open se loučila už po prvním zápase. Jen jedinkrát letos česká harcovnice přešla přes třetí kolo, stalo se tak na konci března v Miami. V Birminghamu Kvitová ztroskotala na 32leté Brazilce, která do turnaje vstupovala povzbuzená čerstvým premiérovým titulem na okruhu WTA, jenž získala v neděli na trávě v Nottinghamu.

Jednatřicátá hráčka světa Kvitová, která v Birminghamu v letech 2017 a 2018 turnaj vyhrála, vstoupila do utkání nadějně a v prvním setu si vypracovala vedení 5:3. Výhodu ale nevyužila a duel dospěl do zkrácené sady, kterou o šest let mladší Brazilka vyhrála 7:4.