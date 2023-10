Kyrgios zmizel. Loni hrál finále Wimbledonu, teď už ani nemá jméno v žebříčku ATP

View this post on Instagram

Rodák z Canberry to zatím nejdále dotáhl na 13. místo na světě. Loni se pak dokázal vrátit do elitní dvacítky a zažil zřejmě nejlepší období kariéry, orámované již zmíněným wimbledonským finále či titulem z Washingtonu. Na US Open pak vyřadil šampiona tamního turnaje Daniila Medveděva a následně se cítil zdrcen tím, že prohrál pětisetový nervák ve čtvrtfinále s Karenem Chačanovem.

„Snažím se vrátit do hry co nejdříve to půjde, protože mi tenis hrozně chybí, obzvlášť potom, co jsem byl loni tak blízko k triumfu ve Wimbledonu. Vím, že na to mám,“ prohlásil Kyrgios nedávno v podcastu legendárního boxera Mickea Tysona.