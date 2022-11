Nakashima - Lehečka 4:3, 4:3, 4:2 Lehečka statečně vzdoroval, v dramatickém finále Turnaje mistrů pro hráče do 21 let ale prohrál

Český tenista Jiří Lehečka se sice při premiérové účasti na Turnaji mistrů pro hráče do 21 let dostal do finále, ale tam neuspěl. Český talent, který byl pátým nasazeným, prohrál s Brandonem Nakashimou z USA ve třech setech.

Foto: Antonio Calanni, ČTK/AP Český tenista Jiří Lehečka druhý zápas na Turnaji mistrů mladých hráčů v Miláně prohrál.Foto : Antonio Calanni, ČTK/AP