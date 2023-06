Na Lehečkovi od počátku bylo znát, že není ve své kůži. Zvedl se až ve druhém setu, když prohrával 4:0. Uhrál tři gamy v řadě, ale Slovák už si vítězství nenechal vzít.

„Výsledek hovoří za vše. Dnes jsem to nebyl já. Soupeř byl lepší od základní čáry a já si na rozdíl od něj vůbec nepomohl servisem. Bylo to prostě jednoznačné. Věděl jsem, co chci a co mám dělat, ale nešlo to. Uprostřed druhého setu jsem proto přestal hrát, co umím a začal zcela opačně. Změnil jsem servis, rytmus, držel se na základní čáře, a to mi dalo šanci na konci s tím ještě něco udělat. Ale, bohužel...," uvedl zklamaný Lehečka.

Klein měl z postupu velkou radost. „Je to super. Snažil jsem se být aktivní, ač to bylo těžké, protože on hraje stejně jako já. Dělal však podstatně více chyb a to bylo zásadní. Ve druhém setu změnil taktiku a já na to nezareagoval, naštěstí jsem ale z toho udělal jen menší drama, ne obrovské," vykládal slovenský tenista.

Nervózní, byť stál proti favoritovi, nebyl. „Hráli jsme proti sobě párkrát v mladším věku. Věděl jsem, co od něj čekat. Neměl jsem v hlavě, že je to nějaký obrovský střelec. Bral jsem to tak, že je doma a měl by vyhrát. Neměl jsem, co ztratit," dodal Klein.

Menšík skončil na Svrčinovi

Dvacetiletému Svrčinovi o tři roky mladší Menšík vzdoroval jen v prvním setu. Za stavu 6:5 měl setbol, ale neproměnil ho. Tie-break, který následoval pak nezvládl a prohrál ho 7:2. Ve druhém setu už na zvrat neměl a tahal za kratší konec.

„Vyrovnaný první set, v němž jsme se tahali a oba měli šance na brejky asi rozhodl," mínil Svrčina a pochvaloval si, jak zápas s přehledem zvládl. „Udělal jsem všechno, abych byl v psychické pohodě a sám jsem překvapený, jak se to podařilo. Šel jsem do toho s tím, že musím Kubu zlomit jakýmkoliv způsobem. Byl jsem solidnější ve hře zezadu, aktívní, nekazil jsem, Kubu jsem dokázal i rozběhat," liboval si.

Poražený Menšík bral postup mezi nejlepší osmičku jako slušný úspěch, přesto v něm bezprostředně po utkání převládalo zklamání z nevyužité příležitosti. „Chtěl jsem dál. Začátek nebyl špatný, ale od poloviny prvního setu Dalibor prakticky přestal dělat chyby a bylo těžké na to najít nějakou zbraň. Zkoušel jsem něco změnit, ale už se nedal zastavit," uznal Menšík.

„Fyzicky to bylo v pohodě, protože v předchozích zápasech jsem nehrál žádné maratony. Dalibor byl prostě lepší," ocenil soupeře.