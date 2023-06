Na Lehečkovi od počátku bylo znát, že není ve své kůži. Zvedl se až ve druhém setu, když prohrával 4:0. Uhrál tři gamy v řadě, ale Slovák už si vítězství nenechal vzít.

„Výsledek hovoří za vše. Dnes jsem to nebyl já. Soupeř byl lepší od základní čáry a já si na rozdíl od něj vůbec nepomohl servisem. Bylo to prostě jednoznačné. Věděl jsem, co chci a co mám dělat, ale nešlo to. Uprostřed druhého setu jsem proto přestal hrát, co umím a začal zcela opačně. Změnil jsem servis, rytmus, držel se na základní čáře, a to mi dalo šanci na konci s tím ještě něco udělat. Ale, bohužel...," uvedl zklamaný Lehečka.

Klein měl z postupu velkou radost. „Je to super. Snažil jsem se být aktivní, ač to bylo těžké, protože on hraje stejně jako já. Dělal však podstatně více chyb a to bylo zásadní. Ve druhém setu změnil taktiku a já na to nezareagoval, naštěstí jsem ale z toho udělal jen menší drama, ne obrovské," vykládal slovenský tenista.

Nervózní, byť stál proti favoritovi, nebyl. „Hráli jsme proti sobě párkrát v mladším věku. Věděl jsem, co od něj čekat. Neměl jsem v hlavě, že je to nějaký obrovský střelec. Bral jsem to tak, že je doma a měl by vyhrát. Neměl jsem, co ztratit," dodal Klein.

Svrčina si poradil s Menšíkem

Dvacetiletému Svrčinovi o tři roky mladší Menšík vzdoroval jen v prvním setu. Za stavu 6:5 měl setbol, ale neproměnil ho. Tie-break, který následoval pak nezvládl a prohrál ho 7:2. Ve druhém setu už na zvrat neměl a tahal za kratší konec.

„Vyrovnaný první set, v němž jsme se tahali a oba měli šance na brejky asi rozhodl," mínil Svrčina a pochvaloval si, jak zápas s přehledem zvládl. „Udělal jsem všechno, abych byl v psychické pohodě a sám jsem překvapený, jak se to podařilo. Šel jsem do toho s tím, že musím Kubu zlomit jakýmkoliv způsobem. Byl jsem solidnější ve hře zezadu, aktívní, nekazil jsem, Kubu jsem dokázal i rozběhat," liboval si.

Poražený Menšík bral postup mezi nejlepší osmičku jako slušný úspěch, přesto v něm bezprostředně po utkání převládalo zklamání z nevyužité příležitosti. „Chtěl jsem dál. Začátek nebyl špatný, ale od poloviny prvního setu Dalibor prakticky přestal dělat chyby a bylo těžké na to najít nějakou zbraň. Zkoušel jsem něco změnit, ale už se nedal zastavit," uznal Menšík. „Fyzicky to bylo v pohodě, protože v předchozích zápasech jsem nehrál žádné maratony. Dalibor byl prostě lepší," ocenil soupeře.

Macháč i přes problémy postupuje

Macháč se na postup nadřel. „Vůbec jsem nehrál dobře, od začátku jsem se necítil, dělal jsem strašně moc chyb, vůbec mi nechodily žádné údery. Vybojoval jsem to však a proto si tohoto vítězství cením mnohem víc než předchozích dvou," prohlásil.

V prvním setu musel dokonce otáčet, když prohrával 5:3. „Říkal jsem si, že se pokusím hrát rychle a co nejvíce toho přehodit přes síť. Snažil jsem se prostě chytit rytmus a vrátit se do zápasu, což se povedlo a set jsem dotáhl do vítězného konce. Ve druhém jsem už dělal méně chyb a soupeř to nezvládl hlavou," konstatoval Macháč.

