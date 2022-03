Londýn vyměnil za Viborg, Premier League za dánskou ligu. Žambůrek si zvyká na velký skok

Český fotbalový reprezentant do 21 let Jan Žambůrek přestoupil z anglického Brentfordu do Viborgu. S dánským klubem podepsal dvacetiletý záložník smlouvu do roku 2025.Foto : Sport Invest

Mluvil jsem s nimi, jak jim dánská liga pomohla a na začátku kariéry je fotbalově posunula. I do atraktivnějších fotbalových soutěžích, než je ta v jejich zemi. Jistou roli v mém rozhodování sehrálo i to, že i dánská mentalita je mi blízká.

Obrovský skok to je, ale zvykám si. Viborg je malým městečkem plným přátelských lidí, z nichž je cítit, jak moc se o fotbal zajímají a jak s místním klubem žijí. I proto už zvládám první dánská slovíčka a po návratu ze srazu reprezentační jednadvacítky se pustím do lekcí dánštiny. S komunikací ale problém není, protože všichni mluví anglicky, a i při trénincích se domlouváme v angličtině.

Český záložník Jan Žambůrek se raduje se spoluhráči z Brentfordu po finále play off Championship z postupu do Premier League.Foto : Archiv Jana Žambůrka

Nesehrálo roli ve vaší fotbalové aklimatizaci i to, že do klubu si vás v zimě přivedl trenér Larsi Friis, ale záhy ho vystřídal jeho jmenovec Jacobe?

Nebudu lhát, příjemné to není. Zvlášť když člověk přijde do jiné země a nového klubu a na všechno si musí zvykat. Ale fotbal přináší i změny trenérů, takže pro mě z toho plyne jediné - soustředit se na další tréninky a zápasy, abych se v kádru Viborgu prosadil.

Viborg postoupil do dánské Superligy v minulé sezoně. Do poslední chvíle jsme hráli o účast v první šestce a měl reálnou šanci se do ní dostat. Předváděli jsme dobré výkony a scházelo málo. Kvalitu na to máme, takže snad se do ní dostaneme v příštím ročníku. Teď po reprezentační přestávce pro mě vyplněné kvalifikačními zápasy naší jednadvacítky s Albánií a Andorrou se zaměříme na uhájení sedmé příčky, která v Dánsku znamená baráž o účast v Konferenční lize s týmem, který skončí v tabulce čtvrtý.