Martincová vyřadila světovou trojku. Postoupila i Krejčíková

Šestadvacetiletá Krejčíková se měla na tvrdém povrchu v Ostravar Aréně utkat s turnajovou šestkou a olympijskou šampionkou Bencicovou pět dní poté, co ji vyřadila v semifinále v Tallinnu. Tehdy ji porazila po třech hodinách a 22 minutách 6:7, 7:6 a 6:2. Brněnská rodačka pak turnaj vyhrála a získala první titul v sezoně. Bencicovou ale do utkání nepustilo zranění levé nohy.

"Je to těžké. Jsem velmi smutná, že nebudu s Belindou hrát. Vždy jsou to mezi námi velké a těsné zápasy," řekla Krejčíková v nahrávce pro WTA. "Pro fanoušky a lidi kolem to mohlo být pěkné. Mrzí mě, že musela odstoupit, ale na druhou stranu jsem ráda, že si v pátek zahraju další utkání před českými fanoušky, kde se cítím skvěle," doplnila Krejčíková.